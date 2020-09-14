14 сентября 2020 года

Общественный совет при Росрыболовстве обновит состав

Объявлен конкурс в Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству – планируется отобрать 28 человек. Общественная палата принимает заявки по 2 октября включительно.

Заявки могут подать граждане – представители некоммерческих организаций, сообщает корреспондент Fishnews. Требования к кандидатам и подробная информация о порядке участия в конкурсе размещены на портале общественных советов Общественной палаты РФ.

Общественный совет – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля при Росрыболовстве. Работа ОС призвана обеспечить учет потребностей и интересов российских граждан, защиту их прав и свобод, прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности федерального агентства, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью ведомства.

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