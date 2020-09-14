14 сентября 2020 года

В Нижнем Поволжье началась горячая пора

Осенняя путина стартовала в Астраханской области. До 10 декабря предприятиям региона нужно освоить 29 тыс. тонн водных биоресурсов.

Сезон открыт 11 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза. Основные объекты добычи - судак, сазан, сом, красноперка, карась, чехонь, окунь.

По данным министерства, промысел во внутренних водоемах области ведут 66 предприятий. Из них 55 наделены квотами, 11 – работают на основании договоров пользования.

Общий разрешенный объем добычи для региона в 2020 г. составляет около 53 тыс. тонн.

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