15 сентября 2020 года

Вылов горбуши далек от рекорда

К середине сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 271 тыс. тонн. По самому массовому виду – горбуше – показатели отстают от рекордного 2018 г. уже на 65,5%.

Из общего объема добычи красной рыбы порядка 70% приходится на Камчатку – 191 тыс. тонн. На втором месте идет Сахалинская область – почти 42 тыс. тонн, на третьем Хабаровский край – 30,2 тыс. тонн.

По состоянию на 14 сентября вылов горбуши достиг 174,6 тыс. тонн. Это на 65,5% меньше, чем в рекордном 2018 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), активный промысел горбуши сейчас идет только на острове Итуруп.

Вылов кеты уступает показателю предыдущего года не так много – 24,6%, всего добыто 56 тыс. тонн. По информации департамента анадромных рыб ВНИРО, прогноз высоких уловов кеты на острове Итуруп не оправдывается. По объемам добычи итурупская кета отстает от уровня 2018–2019 гг.

Зато на новую планку нацелилась кета восточного побережья Сахалина – ее уловы на 24% превышают показатели предыдущих лет. Относительно хорошей добычей кеты может похвастаться и Приморский край. Для этого региона 22 тонны – это в три с лишним раза больше, чем год назад. Причем ученые отмечают рост вылова приморской кеты на протяжении последних четырех лет.

Вылов нерки – 30,5 тыс. тонн – недотягивает до уровня прошлого года на 34,2%. По кижучу, напротив, наблюдается рост, хотя и всего на 2,7% - до 9,5 тыс. тонн. Основным районом промысла кижуча остается западная Камчатка, где добыто 86% этого вида лососевых.

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