15 сентября 2020 года

На алтайских озерах предлагают создать аквафермы

В Республике Алтай на аукцион выставили 19 рыбоводных участков на озерах под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 19 октября.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаемые акватории расположены в Улаганском, Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Турочакском и Онгудайском районах. Площадь участков – от 1 га до 42,5 га, стартовые цены – от 800 рублей до 34 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 27 октября в Новосибирске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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