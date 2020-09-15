15 сентября 2020 года

Россия ратифицирует Соглашение о мерах государства порта

В Госдуму внесен законопроект о ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла.

Соглашение вступило в силу в июне 2016 г. Россия подписала этот документ еще в 2010 г., но до сих пор его не ратифицировала.

Меры государства порта устанавливают стандарты для инспекции иностранных судов, которые собираются войти в порт. В частности, предусматривается возможность блокировать вход для судов, подозреваемых в причастности к ННН-промыслу, и тем самым предотвратить проникновение незаконного улова на местные и международные рынки.

Законопроект о ратификации соглашения рассмотрели на заседании правительства 9 сентября. Было решено одобрить документ и внести его в Госдуму.

«Реализация мер, предусмотренных соглашением, будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества в противодействии незаконному промыслу, препятствовать поступлению незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки», - отметили в пресс-службе кабмина.

15 сентября документ появился в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке говорится, что потребуется внесение изменений в закон о внутренних морских водах и Кодекс торгового мореплавания РФ: сейчас капитан российского морского порта не может отказать в заходе иностранному судну, уличенному в браконьерстве. Также нужно будет внести поправки в закон о морских портах – в части инспектирования зарубежного флота.

Отмечено, что потребуется наделить дополнительными функциями или полномочиями федеральные органы исполнительной власти, которые будут участвовать в реализации соглашения.

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