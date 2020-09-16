16 сентября 2020 года

Деловой документооборот хотят оцифровать

Министерство экономического развития внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид. Затраты бизнеса на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год - такие данные приводит ведомство.

Действующим законодательством закреплено обязательное хранение многих документов в бумажном виде и установлены длительные сроки их хранения - до 75 лет, рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития. Это приводит к значительным затратам организаций.

Планируется ввести базовое регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, предусмотреть возможность конвертации электронного документа в другой формат при сохранении его юридической значимости.

«Сегодня бизнес должен хранить документацию в бумажном виде. Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами. Это сэкономит предпринимателям время, место и деньги», - прокомментировал инициативу заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Нормы законопроекта будут распространяться на все юридически значимые документы, если иное не будет установлено другими нормативными правовыми актами. В том числе станет возможным хранение в электронном виде согласия на обработку персональных данных, отзыва таких согласий, документов бухгалтерского учета, договоров о присоединении сетей электросвязи.

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