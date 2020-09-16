16 сентября 2020 года

С эпизоотиями хотят бороться новыми штрафами

Правительство предлагает расширить и ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере ветеринарии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Проект закона «О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления ответственности в сфере ветеринарии» опубликован в базе данных Государственной Думы, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено увеличение штрафных санкций за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных.

Например, за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных в период карантина юрлицу сейчас грозит административный штраф в размере 100-150 тыс. рублей. Его планируют увеличить до 150-200 тыс. рублей.

Авторы законопроекта предложили также новые составы административного правонарушения: «повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» и «нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) их распространение».

Документ был одобрен правительством РФ на заседании 9 сентября. «Принятие законопроекта будет способствовать снижению рисков возникновения заразных болезней животных, стабилизации эпизоотической обстановки по заразным болезням животных», - отметили в пресс-службе кабмина.

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