16 сентября 2020 года

Добычу калининградских рыбаков мониторит АтлантНИРО

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах началась осенняя путина. На рыбоприемных пунктах Калининградской области специалисты Атлантического филиала ВНИРО ведут мониторинг промысловых уловов.

Как и в предыдущие годы, ученые собирают данные по величине, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию водных биоресурсов, а также оценивают эпизоотическую ситуацию. Полученные данные станут основой для прогноза состояния запасов и их вылова на предстоящий и последующие годы.

Традиционно осенний период наиболее значим по объемам вылова леща и судака. Предприятиям предстоит освоить более 1,3 тыс. тонн этих рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

«По предварительным данным, размерно–возрастная структура промысловых уловов леща и судака в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах соответствует среднемноголетним величинам, что свидетельствует о стабильности запасов данных видов и способствует созданию благоприятной промысловой остановки», - отметили в филиале.

В текущем году изменения видового состава паразитов леща, судака, плотвы, чехони и других рыб не отмечены. По данным АтлантНИРО, показатели зараженности рыб были на уровне фоновых значений. Патогенные для человека и теплокровных животных гельминты не обнаружены. Эпизоотическая ситуация в заливах оценивается как стабильная.

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