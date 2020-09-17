17 сентября 2020 года

Ущерб рыбным запасам будут рассчитывать по новой методике

Минсельхоз утвердил новую методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. Новый документ вступит в силу через полгода.

Новая методика должна прийти на смену алгоритму, определенному приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации 16 сентября и вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

Методика определяет, как должен рассчитываться размер вреда, причиненного водным биоресурсам в результате нарушения законодательства. Эта функция возложена на Росрыболовство (его теруправления), подведомственные ФГБУ и научно-исследовательские организации.

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