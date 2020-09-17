17 сентября 2020 года

Суд взыскал с браконьера почти 2 миллиона

Жителю поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе предстоит возместить 1,98 млн рублей ущерба, причиненного незаконным выловом. Снегоход и банковские счета нарушителя будут оставаться под арестом до погашения иска.

В ноябре 2019 г. мужчина незаконно добыл в акватории Тазовской губы 184 нельмы, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Полиция задержала браконьера в поселке Тазовский при попытке продажи улова.

Суд признал гражданина виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный с причинением особо крупного ущерба). Наказанием стали 2 года условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, мужчине предстоит компенсировать ущерб.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews