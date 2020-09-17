17 сентября 2020 года

Акватории Западной Сибири выставили на торги

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 10 рыбоводных участков в Омской области. Заявки принимаются до 27 октября.

Согласно аукционной документации, 9 РВУ расположены на озерах, один – на реке Бызовка, сообщает корреспондент Fishnews. Участки площадью от 1,5 га до 510 га находятся на территории Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Большереченского, Саргатского, Крутинского, Любинского и Тюкалинского районов. Все акватории предназначены под пастбищную аквакультуру.

Стартовые цены лотов – от 1,2 тыс. до 408 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 10 ноября в Новосибирске. Победителям предложат заключить договоры на условиях совместного водопользования сроком на 25 лет.

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