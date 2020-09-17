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Ученые проведут исследования на НИС «Профессор Водяницкий». Фото пресс-службы АзНИИРХ

ВНИРО и РАН совместно исследуют глубины Черного моря

В ходе экспедиции в Черном море специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО планируют изучить характеристики ихтиопланктона в осенний период и провести учет численности дельфинов в прибрежной зоне и в открытых водах.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжает развивать сотрудничество с академической наукой. В организованный Институтом биологии южных морей РАН рейс на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» отправилось двое сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

За время экспедиции, которая продлится 26 суток, им предстоит выполнить обширную программу исследований. В задачи ученых входит сбор гидробиологического материала, изучение характеристик ихтиопланктона Черного моря в осенний период – видового состава, численности и биомассы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, планируется провести гидрохимические исследования, которые позволят получить дополнительную информацию для оценки состояния среды обитания кормовых гидробионтов и промысловых рыб в Черном море. Кроме того, специалисты института выполнят учет численности дельфинов - как в прибрежной зоне, так и в открытых водах.

Исследования будут организованы на 144 комплексных станциях, расположенных в прибрежных акваториях Крыма и до кавказского побережья, включая исключительную экономзону РФ. Этот маршрут позволит получить наиболее полную картину биологических процессов в пелагиали глубоководных районов Черного моря.

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Fishnews

  • Ученые проведут исследования на НИС «Профессор Водяницкий». Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые проведут исследования на НИС «Профессор Водяницкий». Фото пресс-службы АзНИИРХ
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