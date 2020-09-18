18 сентября 2020 года

Лагуну Буссе обустроят для туристов

Особо охраняемая природная территория «Лагуна Буссе» стала природным парком, сообщили в правительстве Сахалинской области. Таким образом планируется снизить негативное воздействие человека на уникальное озеро и его окрестности.

Соответствующий проект одобрило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона. Отмечено, что над документом работала специальная научная группа, в состав которой вошли и островные ученые. Комплексное экологическое обследование легло в основу нового охранного режима территории. Ранее лагуна Буссе была памятником природы регионального значения.

Согласно статусу природного парка, сейчас на озере стало возможным развивать рекреацию и туризм. По оценкам экспертов, это значительно уменьшит антропогенную нагрузку на объект. На ООПТ планируется создать туристическую инфраструктуру, обустроить места для пикников и экотропы. Уже проведено зонирование, что позволит распределить потоки людей.

«Новый статус не отменяет охранные меры, которые и раньше работали на Буссе. Особо охраняемую природную территорию поделили на четыре зоны, каждая из которых имеет свой режим охраны», - подчеркнули в пресс-службе.

Сохраняется запрет на передвижение по озеру на моторных лодках, возведение капитальных сооружений, промышленное рыболовство, использование водолазного снаряжения и сетей.

В то же время на территории природного парка можно будет рыбачить любителям, ходить на весельных лодках, собирать дикоросы, заниматься охотой в установленные для этого сроки. В специально отведенных зонах разрешат возведение объектов туристической инфраструктуры.

Как рассказал заместитель министра экологии Сахалинской области Данила Дударев, проект развития природного парка «Лагуна Буссе» был представлен на всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив. Ожидается, что победа позволит привлечь дополнительное финансирование для развития ООПТ.

Напомним, лагуна Буссе традиционно манит браконьеров ценными гидробионтами. Там незаконно ловят, в частности, травяного шримса и различных моллюсков.

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