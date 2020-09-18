Новости
Двое высокопоставленных сотрудников полиции подозреваются в получении крупной взятки. Фото пресс-службы Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю

Дело о браконьерских взятках расследуют на Камчатке

В Камчатском крае двое высокопоставленных сотрудников полиции подозреваются в получении крупной взятки. По данным следствия, злоумышленники за деньги и лосось покрывали незаконных торговцев рыбой.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальника ОМВД России по Елизовскому район, они подозреваются в получении взятки в крупном размере (пункты «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По данным правоохранителей, в период с июля по сентябрь высокопоставленные сотрудники полиции систематически получали взятки от подчиненного, действовавшего в рамках оперативно-розыскной деятельности. В общей сумме свыше 200 тыс. рублей и 26 рыб лососевых пород передали лица, занимавшиеся незаконным оборотом водных биоресурсов, отметили в пресс-службе. Вознаграждение платили за не привлечение к административной и уголовной ответственности, а также за не выявление и не пресечение таких преступлений и правонарушений в Елизовском районе.

Полицейские задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткалососьуголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультура нуждается в системном подходе

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

Давид ОЛЬШЕВСКИ

«Железо» – это только верхушка айсберга

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наш стандарт – ответственный промысел

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

Добытчики краба обеспечили верфи работой

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.