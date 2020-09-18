18 сентября 2020 года

Дело о браконьерских взятках расследуют на Камчатке

В Камчатском крае двое высокопоставленных сотрудников полиции подозреваются в получении крупной взятки. По данным следствия, злоумышленники за деньги и лосось покрывали незаконных торговцев рыбой.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальника ОМВД России по Елизовскому район, они подозреваются в получении взятки в крупном размере (пункты «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По данным правоохранителей, в период с июля по сентябрь высокопоставленные сотрудники полиции систематически получали взятки от подчиненного, действовавшего в рамках оперативно-розыскной деятельности. В общей сумме свыше 200 тыс. рублей и 26 рыб лососевых пород передали лица, занимавшиеся незаконным оборотом водных биоресурсов, отметили в пресс-службе. Вознаграждение платили за не привлечение к административной и уголовной ответственности, а также за не выявление и не пресечение таких преступлений и правонарушений в Елизовском районе.

Полицейские задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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