21 сентября 2020 года

Зеленоборскому рыбопитомнику готовят большие перемены

На базе Зеленоборского рыбопитомника в Свердловской области собираются создать центр искусственного воспроизводства. У Главрыбвода масштабные планы по перерождению известного уральского предприятия.

«Один из флагманов советской рыбохозяйственной отрасли - Зеленоборский рыбопитомник. После перестройки это предприятие долгие годы находилось на грани выживания», - рассказали Fishnews в пресс-службе ФБГУ «Главрыбвод».

Рыбопитомник перешел в ведение Главрыбвода и учреждение решило создать на его базе центр искусственного воспроизводства. Уже в следующем году здесь планируют вырастить 1,5 млн растительноядных рыб, а через 5 лет - не менее 5-6 млн экземпляров молоди для выпусков.

«В рыбопитомнике станут не только производить ценные породы рыб (линя, осетра, судака, стерлядь), но и выращивать новый для этих мест очень перспективный продукт - микроводоросль хлореллу, в том числе и пищевую. В Европе, например, такую водоросль разводят уже давно в промышленных масштабах. В России - Зеленоборский рыбопитомник пока среди первопроходцев», - обратили внимание в пресс-службе.

«В России нет ни одной госкомпании, которая занималась бы этой водорослью. Ей питаются растительноядные виды рыб, в частности белый толстолобик, белый амур, и когда она оседает на дне, там ее может подбирать карп, сазан в том числе. Хлорелла борется с цветением воды, попробовали на своих прудах. И она успешно справилась с этим», - заявил главный рыбовод отдела Главрыбвода по Свердловской области Андрей Столяренко.

Сейчас стоит стратегически важная задача - наладить товарное рыбоводство на водоемах рыбопитомника и зарыблять их молодью и личинками, отметил начальник Нижне-Обского филиала учреждения Виталий Баранов.

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