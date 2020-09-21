21 сентября 2020 года

Специалисты расследуют замор под Самарой

В Самарской области специальная комиссия устанавливает обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Чапаевка. Учтено почти 183 тыс. мертвых особей.

Замор зафиксировали инспекторы рыбоохраны в районе поселка Владимировский города Чапаевска. На месте происшествия побывала специальная комиссия, которая взяла пробы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Средневолжского теруправления Росрыболовства, погибшая рыба представлена пятью видами: лещ, плотва, окунь, уклея, щука.

В установлении причин замора участвуют Саратовский филиал ВНИРО, Самарский филиал Главрыбвода, природоохранная прокуратура и другие организации. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии погибшей рыбы.

Отметим, что еще в 2010 г. руководитель Средневолжского теруправления Росрыболовства Василий Павловский приводил в пример реку Чапаевка как неблагополучную с точки зрения экологии.

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