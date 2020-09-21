21 сентября 2020 года

Рыбоводам предлагают вологодские акватории

В Вологодской области два участка на водохранилищах под индустриальную аквакультуру выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 23 октября.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков площадью 113 га расположен на Шекснинском водохранилище в одноименном муниципальном районе. Второй РВУ площадью 22 га находится на Ковжском водохранилище в Вытегорском районе. Стартовые цены - 904 тыс. и 176 тыс. рублей соответственно.

Аукцион предполагается провести 12 ноября в Санкт-Петербурге. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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