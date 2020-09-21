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Ученые провели мониторинг состояния популяций осетровых в мелководных районах Северного Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ

В Северном Каспии прибавляется осетровой «молодежи»

Ученые провели мониторинг состояния популяций осетровых в мелководных районах Северного Каспия. Отмечено, что в последние пять лет наблюдается прирост молоди русского осетра.

Работы выполнили сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) на научно-исследовательском судне «Гидробиолог» в августе-сентябре. Специалисты оценивали численность, биомассу, размерно-весовую структуру осетровых. Также участники рейса изучали прилов полупроходных и морских рыб, собирали материалы по гидрологии, гидробиологии, физиологии, паразитологии, генетике.

Сейчас численность проходных осетровых в Каспийском море поддерживается за счет искусственного воспроизводства - рыбоводными заводами Росрыболовства, отметили в филиале.

В западной части Северного Каспия экспедиция определила места концентраций молоди поколения 2020 г. от искусственного воспроизводства и скатившейся с естественных нерестилищ на Волге ниже плотины Волжской ГЭС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, по результатам тралового и сетного лова отмечено три основных района концентрации осетровых – акватория, прилегающая к острову Малый Жемчужный, бухте Средняя Жемчужная и бухте Ракушечная. В них уловы достигали 60-78% от вылова на общей обследованной площади. В среднем добывалось менее одного экземпляра молоди за промысловую операцию. Как в активных, так и в пассивных орудиях лова доминировали особи непромыслового размера.

«В уловах молоди отмечены в основном сеголетки русского осетра, единично – белуги. Средняя длина сеголеток в уловах достигала 21 см, масса – 43 г при наибольшем значении 92 г.», - рассказали в филиале.

По данным КаспНИРХ, на исследуемой акватории в последние пять лет наблюдается прирост численности сеголеток русского осетра, растет доля особей от 2 до 5 лет. Это свидетельствует о пополнении запасов в целом.

Для генетического анализа у молоди осетровых взяли образцы тканей. Их исследование позволит определить происхождение особей до рыбоводного завода и конкретной родительской пары.

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Fishnews

  • Ученые провели мониторинг состояния популяций осетровых в мелководных районах Северного Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Специалисты оценивали численность, биомассу, размерно-весовую структуру осетровых. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Также участники рейса изучали прилов полупроходных и морских рыб. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Ученые провели мониторинг состояния популяций осетровых в мелководных районах Северного Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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