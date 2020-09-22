22 сентября 2020 года

Государство определило пути избавления от браконьерского флота

Правительство утвердило порядок, которым горсорганы должны руководствоваться при распоряжении судами, конфискованными за браконьерство. В том числе определено, как должна осуществляться продажа такого имущества.

Положение о распоряжении морскими судами и судами внутреннего плавания, обращенными в собственность РФ, утверждено постановлением правительства от 18 сентября 2020 г. № 1486. Документ распространяется на суда, конфискованные за незаконную добычу водных биоресурсов либо обращенные в собственность государства по другим основаниям. В том числе - на суда под иностранными флагами, сообщает корреспондент Fishnews.

Порядок, в частности, определяет, каким образом Росимущество (его территориальный орган) должен принимать такой флот. В дальнейшем такие суда могут быть проданы с аукциона или отправлены на переработку (утилизацию). При этом утилизироваться (отправляться на переработку) имущество будет и в случае, если после снижения начальной цены продажи на 90%, торги признали несостоявшимися.

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