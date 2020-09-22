22 сентября 2020 года

На Чукотке проверили распределение «традиционного» лосося

В Чукотском автономном округе по жалобе ассоциации КМНС прокуратура проверила деятельность региональной комиссии по анадромным. Надзорное ведомство выявило нарушения при выделении лимитов лососей.

Проверку провели по обращению общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки», сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Перед распределением лимитов соответствующая рабочая группа в составе комиссии должна определить реальные потребности каждой общины, обратили внимание в надзорном ведомстве. Проверяющие пришли к выводу, что эта работа в комиссии не была надлежаще организована.

«Рабочие группы по данному вопросу не созывались, заседания не проводились, информация о традиционной деятельности общин не запрашивалась и не анализировалась, - рассказали в прокуратуре. - Результатом стало такое распределение объемов добычи тихоокеанских лососей, при которой одной из общин выделено свыше 53 тонн водных биоресурсов, а другой не многим более 5 тонн».

Прокурор округа внес губернатору представление. После его рассмотрения были приняты «соответствующие меры организационного характера», отметили в пресс-службе.

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