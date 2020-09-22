22 сентября 2020 года

Участки в Анивском заливе предлагают за миллионы

Два морских участка под аквакультуру у южного побережья Сахалина выставило на электронные торги Росрыболовство. Заявки принимаются до 2 ноября.

По каждому из двух лотов предполагается провести отдельный аукцион, сообщает корреспондент Fishnews. Оба участка расположены в Анивском заливе у побережья Тонино-Анивского полуострова вблизи села Озёрское.

На первые торги выставлен участок площадью 439,7 га по стартовой цене 4,2 млн рублей. На вторые - РВУ площадью 148 га с начальной стоимостью 1,4 млн рублей.

Аукционы предполагается провести 9 ноября на электронной площадке ООО «РТС-тендер». Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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