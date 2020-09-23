23 сентября 2020 года

Правительство обновило правила прохода по Северному морскому пути

Новые Правила плавания в акватории Северного морского пути утверждены постановлением правительства. Документ должен прийти на смену приказу Минтранса.

Постановлением правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1487 утверждены Правила плавания в акватории Северного морского пути. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Организация плавания судов в акватории СМП возложена на Росатом. За госкорпорацией закреплено создание штаба морских операций, который обеспечивает ледокольную проводку судов и проводку по маршрутам плавания судов в акватории Северного морского пути, а также разрабатывает маршруты плавания и выполняет расстановку ледокольного флота в акватории СМП.

По-прежнему будет действовать разрешительный порядок плавания, сообщает корреспондент Fishnews.

«Разрешения выдаются Федеральным агентством морского и речного транспорта или подведомственной ему организацией по согласованию со штабом», - говорится в правилах.

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