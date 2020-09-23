23 сентября 2020 года

Браконьеры не дают омулю спокойно отнереститься

Бурятские полицейские изъяли у браконьеров около 3,5 тонны байкальского омуля, запрещенного к вылову. По фактам незаконной добычи возбуждено десять уголовных дел и еще четыре – в связи с хранением и сбытом рыбы.

В Бурятии продолжаются мероприятия по противодействию браконьерскому промыслу в нерестовый период. За месяц сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота около 3,5 тонны байкальского омуля – одной из ценнейших в республике промысловых рыб, вылов которой запрещен.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД, полицейские выявили 37 нарушений правил рыболовства. Возбуждено десять уголовных дел по признакам незаконной добычи водных биоресурсов, еще четыре – по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта рыбы, добытой преступным путем. Установлена причастность к противоправной деятельности 13 граждан. У браконьеров конфисковано 15 сетей общей длиной около километра, 14 лодок, два лодочных мотора и два экземпляра навигационного оборудования.

Максимальная партия незаконно добытой рыбы была задержана 11 сентября. На 55-м километре трассы «Береговая – Посольск» сотрудники ДПС остановили микроавтобус, перевозивший 16 мешков с омулем (около 1500 особей) общим весом 770 кг. Пассажир автомобиля, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нелегальный вылов, утверждал, что купил омуля для личного потребления.

Немногим меньше оказался «улов» оперативников 31 августа, когда на трассе Р-258 «Байкал», на границе Прибайкальского и Кабанского районов, были задержаны трое жителей республики, подозреваемых в приобретении незаконно добытой рыбы. В одной из машин полицейские обнаружили восемь контейнеров и девять мешков с омулем (1036 особей) общим весом более 650 кг. Задержанные заявили, что купили рыбу в одном из сел района для дальнейшей продажи в Улан-Удэ.

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