24 сентября 2020 года

Ученые задали ориентиры по сельди

Отраслевая наука рекомендовала к вылову до конца текущего года 442 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Путинный прогноз был представлен на заседании ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Перед началом осенне-зимней сельдевой путины на Дальнем Востоке специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии представили прогноз «Нагульная сельдь 2020». На основании материалов, собранных дальневосточными учеными, к вылову в этом году рекомендовано 442 тыс. тонн тихоокеанской сельди.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, сельдевая путина в осенне-зимний период базируется на охотской, корфо-карагинской и западноберинговоморской сельди. Запасы корфо-карагинской сельди сейчас находятся на высоком уровне, общий допустимый улов на 2020 г. составляет 45,4 тыс. тонн. К ее промыслу рыбаки приступят в октябре.

Охотская сельдь последнее десятилетие демонстрировала относительно высокую численность, но с 2017 г. наметилась тенденция к снижению биомассы, вызванная отсутствием урожайных поколений. В ходе весенней путины было добыто менее трети установленных объемов, оставшиеся 179 тыс. тонн могут быть освоены в осенне-зимний период.

Вылов гижигинско-камчатской сельди в этом году уже превысил 38 тыс. тонн из возможных 45 тыс. тонн. Остаток, по мнению ученых, может быть освоен при выставлении от одного до трех крупнотоннажных судов.

Ученый совет поддержал представленный прогноз и рекомендовал подготовить его к печати и распространению среди пользователей.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews