24 сентября 2020 года

Специфику маломерного флота учли в правилах выдачи промбилетов

Правительство внесло изменения в правила получения разрешений на вылов водных биоресурсов. Предусмотрено, что для получения промыслового билета можно указывать данные не только капитана, но и судоводителя.

Постановлением от 21 сентября 2020 г. № 1510 правительство внесло изменения в правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь предусмотрено, что для получения промыслового билета в заявлении могут указываться данные не только капитана, но и судоводителя. Как отмечалось при разработке поправок, это позволит учесть специфику управления маломерным флотом.

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