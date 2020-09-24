24 сентября 2020 года

Судоходство на нерестилищах и учет уловов обсудит Общественный совет

Очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве собираются провести 1 октября. Один из вопросов - взаимодействие с региональными органами государственной власти в части ограничения судоходства в районах нерестилищ во время действия запретов на промысел.

Также на заседании обсудят совершенствование методов учета фактических уловов при промышленном и прибрежном рыболовстве, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Еще одной темой должна стать актуализация отдельных положений бассейновых правил рыболовства в части регулирования добычи ценных видов лососевых.

Общественный совет – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля при Росрыболовстве. Работа ОС призвана обеспечить учет потребностей и интересов российских граждан, защиту их прав и свобод, прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности федерального агентства, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью ведомства.

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