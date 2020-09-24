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Сбор материала. Фото пресс-службы АзНИИРХ

На Ставрополье ищут новые рыбные места

Азово-Черноморский филиал ВНИРО исследует водоемы Ставропольского края для использования их в качестве промысловых. Такие работы впервые провели в Егорлыкском и Красном водохранилищах.

Ранее промысел на этих водохранилищах не велся. Исследования выполнялись в рамках госзадания, общая акватория весенне-летних съемок составила 2,73 тыс. га.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в Егорлыкском водохранилище было поймано восемь видов рыб: сазан, лещ, плотва, карась, азово-черноморская шемая, щука судак, окунь. В Красном – семь видов: сазан, лещ, плотва, карась, голавль, судак, окунь. Были также проведены исследования кормовой базы обоих водоемов.

По литературным сведениям, в Егорлыкском водохранилище обитает около 20 видов рыб, литературные данные по ихтиофауне Красного отсутствуют.

Сейчас проводится анализ гидролого-гидрохимических показателей среды обитания, характеристик развития кормовых организмов, а также состава ихтиофауны, численности и биомассы рыб. Результаты позволят сделать объективное заключение о потенциальных возможностях водохранилищ как промысловых водоемов, определить виды, которые могут добываться, а также разработать предварительные рекомендации по увеличению рыбопродуктивности.

«Ставропольский край обладает большим ресурсным рыбохозяйственным потенциалом. На его территории насчитывается около 100 водохранилищ, однако рекомендованный вылов водных биоресурсов в настоящее время определяется только для 7 из них», – отметил заведующий сектором пресноводных рыб отдела «Краснодарский», кандидат биологических наук Геннадий Карнаухов.

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Fishnews

  • Сбор материала. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Егорлыкское водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Красное водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Красное водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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