25 сентября 2020 года

Олег Кожемяко предложил закрепить обязательства оставлять рыбу в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой по регулированию в рыбной отрасли. Глава региона предложил закрепить, чтобы предприятия оставляли до 5% улова в крае.

Предложение в сфере рыбохозяйственного комплекса губернатор Приморского края озвучил на совещании, которое секретарь Совбеза Николай Патрушев проводил во Владивостоке.

Олег Кожемяко отметил, что предприятия Приморья ежегодно добывают около 800 тыс. тонн водных биоресурсов. По мнению главы региона, этих объемов достаточно, чтобы обеспечить жителей доступной рыбой.

«Вопросы людей понятны и справедливы, мы живем у моря, но сейчас доступной рыбы мало. Нужно до 5% уловов приморских предприятий оставлять у нас в крае. Это необходимо закрепить нормативно», – заявил губернатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации края, после заседания Олег Кожемяко выразил уверенность, что предложения занесут в протокол и правительство России примет соответствующие решения.

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