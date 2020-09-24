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Вопросы борьбы с нарушениями в сфере добычи водных биоресурсов обсудили во Владивостоке на совещании у секретаря Совбеза Николая ПАТРУШЕВА. Фото - Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Николай Патрушев: Важно повысить уровень госконтроля за добычей и оборотом водных биоресурсов

На совещании во Владивостоке секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал меры, которые необходимо реализовать для борьбы с правонарушениями в сфере добычи водных биоресурсов.

«Спрос на российские биоресурсы стабилен как внутри страны, так и за ее пределами. В 2019 году объем экспорта рыбы и морепродуктов составил более 2 млн тонн. В денежном выражении это более 5 млрд долларов. При этом внутренний оборот организаций рыболовства и рыбоводства в прошлом году увеличился на 8,8% до 370 млрд рублей», - заявил Николай Патрушев.

В силу высокой доходности рыбохозяйственный комплекс привлекателен не только для добросовестных предпринимателей, но и для разного рода криминальных структур, отметил он.

«Например, стоимость только вывозимой авиабагажом с Камчатки нелегально добытой лососевой икры оценивается до 3 млрд рублей в год. В прошлом году выявлено более 1,7 тыс. преступлений в сфере оборота водных биоресурсов. Многие из них связаны с незаконной добычей, уменьшением показателей улова, реализации рыбной продукции по подложным документам, занижением таможенной стоимости и использованием оффшорных компаний», - перечислил секретарь Совета безопасности.

Он также обратил внимание на проблему нелегальных заходов в территориальное море и российскую экономзону иностранных рыболовецких судов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Так, в прошлом году в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне задержано более 170 российских и 114 иностранных рыбопромысловых судов, осуществляющих незаконную добычу. Благодаря активным действиям органов ФСБ в прошлом году в округе предотвращен ущерб государству в данной сфере на сумму около 28 млрд рублей», - привел данные Николай Патрушев.

Для дальнейшей декриминализации отрасли, по словам секретаря Совбеза, важно повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей и оборотом водных биоресурсов; усилить работу по выявлению коррупционных схем; организованной преступной деятельности, в том числе трансграничной; обеспечить законность распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов.

«Не менее важно ускорить внедрение современных технических и программно-аппаратных средств в систему мониторинга, учета и контроля за оборотом водных биоресурсов, усилить надзор за соблюдением законности при торговле рыбной продукцией на внутреннем рынке», - подчеркнул Николай Патрушев.

Также он заявил о необходимости активнее реализовывать стимулирующие меры по модернизации судов и перерабатывающих мощностей, улучшить портовую инфраструктуру, обновить холодильные мощности. «Это далеко не полный перечень первоочередных мер», - резюмировал Николай Патрушев.

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