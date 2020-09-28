28 сентября 2020 года

В Приморье готовят участки под речной промысел

Агентство по рыболовству Приморского края намерено выделить 6 новых участков для промышленной добычи на реке Уссури и ее протоках.

Проект соответствующего постановления правительства региона согласован с Росрыболовством и прошел процедуру публичного обсуждения, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки предполагается выделить на территории Пожарского района - в нижнем течении Уссури. Длина РЛУ - от 870 м до 4 км, площадь – от 4 га до 57 га.

В пояснительной записке говорится, что с помощью предоставления новых участков планируется увеличить количество хозяйствующих субъектов.

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