28 сентября 2020 года

По корейскому заливу ударил замор

Правительство Республики Корея просят помочь в связи с массовой гибелью водных биоресурсов в заливе Чинхэ. К властям страны обратились рыбопромышленники и чиновники городов Тхонъён и Кодже, а также уезда Косон провинции Южная Кёнсан.

С конца июля в акватории залива образовалась зона пониженного содержания кислорода. В результате зафиксирован в общей сложности 941 случай гибели гидробионтов - устриц, гребешка и других организмов, пишет корейский портал MoneyTodayNews. По его данным, общий ущерб от стихийного бедствия составил около 8,6 млн долларов, пострадало 1227 га мариферм - это 55% от всех «морских огородов» залива Чинхэ, или 21,5% площади всех хозяйств провинции Южная Кёнсан.

Главы муниципалитетов подчеркивают: начать выплаты пострадавшему бизнесу необходимо как можно скорее, до праздника урожая Чхусок. Его в этом году отметят 1 октября, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению чиновников, отсутствие реакции центрального правительства может породить острый кризис как в самой отрасли, так и на районных рынках труда.

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