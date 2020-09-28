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Глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Подъем Байкала угрожает молоди омуля

Высокий уровень воды в озере Байкал представляет опасность для заказника «Ангарский сор», Баргузинского и Чивыркуйского заливов, заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. По его словам, могут погибнуть флора и фауна, в том числе мальки омуля.

Ситуацию с высоким уровнем озера Байкал обсудили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что к 25 сентября уровень воды озера достиг критической отметки в 457,09 см. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, возникает угроза потери дренажных свойств дельты реки Селенга, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, где уже полностью затоплена часть островов.

«На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский сор». Этот заказник имеет площадь 130 кв. км, в нем поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Подъем уровня озера также представляет опасность для Баргузинского и Чивыркуйского заливов, которые могут сомкнуться между собой. Объединение разных температурных режимов может погубить обитающую в заливах флору и фауну. Поэтому превышение уровня категорически недопустимо», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии поддерживает предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 м. Глава МЧС России Евгений Зиничев в свою очередь заявил о необходимости проведения экстренного совещания. Он призвал руководство Росводресурсов срочно «доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время».

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  • Глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Глава МЧС России Евгений ЗИНИЧЕВ. Фото пресс-службы правительства Республики Бурятия
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