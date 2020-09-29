29 сентября 2020 года

В Хабаровске открыли хаб с промышленным холодильником от «Колд Трейд»

Крупный логистический центр открылся в Хабаровске. В его составе – промышленный холодильник на 25 тыс. тонн, спроектированный и смонтированный специалистами компании «Колд Трейд Холдинг».

Центр расположен на территории индустриального парка «Авангард» и входит в состав ТОР «Хабаровск». Участвовавший в церемонии открытия мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул важность этого объекта для краевой столицы.

«Все, что здесь сделано, работает на экономику города и региона, - отметил Сергей Кравчук. - Холодильное оборудование - это актуальная тема для предпринимательского сообщества, тех, кто занимается мясной, молочной продукцией, скоропортящимися товарами, которые должны уходить в разные точки Хабаровского края и за его пределы. Это уникальное место для хранения и перевалки груза, позволяющее работать по самым современным технологиям и стандартам».

Как рассказал Fishnews генеральный директор компании «Колд Трейд Холдинг» Павел Клименко, площадь промышленного холодильника (рефрижераторного производственно-складского комплекса) составляет 10 тыс. кв. м, высота - 16 м. Десять мультитемпературных камер хранения позволяют одновременно хранить товарные партии рыбы, мяса и овощей. Кроме того, имеется охлаждаемое производственное помещение для глубокой переработки продукции. Оперативную выгрузку и погрузку обеспечат 16 доков для фур. Для персонала возведено комфортное административно-бытовое здание в три этажа.

«Мы поставили перед собой задачу обеспечить не только высокую функциональную эффективность комплекса, но и его экономичность, - подчеркнул Павел Клименко. – Поэтому в проекте мы предусмотрели использование самых современных, продвинутых технологий».

Системы мониторинга и диспетчеризации основных параметров работы холодильной установки обеспечат эффективное управление комплексом. Для снижения потребления электроэнергии предусмотрена технология рекуперации тепла, когда выделяемая холодильной установкой энергия используется для обогрева грунтов низкотемпературных камер. В итоге при общей холодильной мощности оборудования в 1,3 МВт система будет потреблять не более 1,04 МВт энергии.

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