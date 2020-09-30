30 сентября 2020 года

В низовьях Амура пресекли браконьерский лов кеты

В Ульчском районе Хабаровского края на реке Амур полицейские задержали четверых граждан, незаконно добывавших осеннюю кету. Ущерб водным биоресурсам превысил 600 тыс. рублей.

Трое задержанных - жители сел Ульчского района, еще один - хабаровчанин. Все они ранее были судимы, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации управления, мужчины успели поймать 58 особей кеты. Также изъяты сети, три моторных лодки и катер. Браконьерский улов уничтожен на месте. Возбуждены уголовные дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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