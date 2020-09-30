30 сентября 2020 года

Замороженную рыбу признали сырьем для заводов под инвестквоты

Правительство внесло изменения в правовую базу по инвестиционным квотам. Теперь официально оговорено, что засчитываться будут объемы продукции, которые произведены из уловов, уже прошедших определенную обработку.

Изменения в акты правительства по инвестиционным квотам вылова внесены постановлением правительства от 24 сентября 2020 г. № 1547. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Пользователи, включаясь в программу инвестиционных квот, принимают на себя ряд обязательств. Если речь идет о береговом предприятии, то это обязательства по переработке определенного объема на заводе - объекте инвестиций, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь предусмотрено, что засчитываться будут не только объемы, произведенные из уловов водных биоресурсов, но и объемы из уловов ВБР, «прошедших одну или несколько технологических операций (сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание)». Таким образом, в зачет будет идти и продукция, выпущенная на береговом предприятии из замороженной рыбы.

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