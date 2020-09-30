30 сентября 2020 года

Аквафермеры смогут побороться за сибирские озера

В Новосибирской области объявлен аукцион на 15 озерных рыбоводных участков, самый большой РВУ занимает площадь почти 1 тыс. га. Заявки принимаются до 5 ноября.

Торги проводит Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 5 до 998 га расположены на территории Чистоозерного, Баганского, Венгеровского, Доволенского, Каргатского, Кыштовского, Куйбышевского и Чановского районов. Стартовые цены – от 4 тыс. до 798 тыс. рублей.

Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования. Торги предполагается провести 18 ноября в Новосибирске.

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