01 октября 2020 года

Рачки-эндемики помогли древнему гольцу выжить подо льдом

В ходе исследования ихтиофауны озера Эльгыгытгын на Чукотке ученые получили уникальные данные по биологии длинноперой палии. Сведения о ее рационе позволили понять, как реликтовая рыба пережила ледниковый период.

Экспедицию по изучению древних чукотских озер проводили сотрудники Кроноцкого заповедника (Камчатка) и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Длинноперая палия (палия Световидова) пока обнаружена только в озере Эльгыгытгын, где ведет глубоководный придонный образ жизни. Это небольшая рыбка со специфической внешностью. У нее очень длинные грудные плавники, выступающая нижняя челюсть, необычно крупная для лососевых чешуя. Впервые длинноперая палия попала в руки ученых в конце 1980-х гг. На основе морфологических особенностей и строения кариотипа (формы и числа хромосом) эндемика изначально выделили в отдельный род - Salvethymus.

«Позднее стало понятно, что эта рыба все же относится к гольцам. Это только добавило вопросов ученым: судя по генетическим данным, длинноперая палия находится в родстве с предком всех современных арктических гольцов и появилась в озере Эльгыгытгын более миллиона лет. Это значит, что палия пережила в водоеме, который даже сейчас не каждый год открывается ото льда, несколько ледниковых периодов плейстоцена. Несмотря на то, что поверх котловины озера не формировались щитовые ледники (это однозначно установили геологи и климатологи), холодные периоды продолжались десятки и сотни тысяч лет, и все это время озеро оставалось подо льдом. В таких условиях планктон в озере деградировал», - рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Суровые условия жизни запечатлелись в биологии реликтовой длинноперой палии. Удалось выяснить, что она ведет малоподвижный образ жизни: рыбы парят на длинных плавниках над склоном дна, опускаясь в самую глубину озера. Нейтральная плавучесть также поддерживается за счет высокой жирности мяса (достигает 30-35%), поскольку палия накапливает полиненасыщенные омега-кислоты (тот самый полезный рыбий жир). Гормональный фон и интенсивность обмена веществ снижены, но в крови аномально много гемоглобина, отметили в пресс-службе.

«Примечательно, что по своей биологии длинноперая палия напоминает другую эндемичную глубоководную рыбку – байкальскую голомянку. Как и реликт озера Эльгыгытгын, голомянка сильно отличается от своих предков (в данном случае бычков) в результате древней адаптации к жизни в толще озерные воды», – сообщил участник экспедиции, научный сотрудник заповедника Григорий Маркевич.

Ранее предполагалось, что палия питается планктонными рачками-копеподами, но оказалось, что значимую часть ее рациона составляют эндемичные глубоководные бокоплавы. Об их существовании в озере не было известно до 2020 г. Это важное наблюдение проливает свет на вопрос о том, как палии удалось выжить во время ледникового периода, подчеркнули в учреждении.

В отличие от планктонных рачков, бокоплавы напрямую не зависят от солнечного света, они питаются на илах глубоководной части котловины вне зоны проникновения солнечных лучей. Ученые предполагают, что в подледные периоды бокоплавы снижали численность не так сильно, как планктон, служа единственным источником корма длинноперой палии.

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