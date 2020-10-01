01 октября 2020 года

Британия и Норвегия активизируют рыбацкое сотрудничество

Великобритания заключила с Норвегией рамочное соглашение в области рыболовства. Правительства двух стран будут ежегодно вести переговоры о квотах и доступе в воды друг друга.

Договор подписали британский министр по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис и министр рыболовства Королевства Норвегия Одд Эмиль Ингебригстен. Это первое за 40 лет подобное соглашение Великобритании, отмечает портал Undercurrent News.

Джордж Юстис заявил, что договор свидетельствует о желании Великобритании действовать как независимое прибрежное государство, отстаивающее интересы своей рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопросы, связанные с рыболовством, стали одними из наиболее острых на переговорах Соединенного Королевства с Евросоюзом о сделке по Brexit.

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