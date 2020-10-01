«Рыбную» часть списка для поддержки экспорта расширили
Минсельхоз обновил перечень продукции АПК, по которой можно воспользоваться субсидиями на сертификацию. При этом увеличилась «рыбная» часть списка.
Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, правительство РФ выпустило в декабре 2019 г. Утверждение списка товаров, на которые распространяется господдержка, закрепили за Минсельхозом России.
Как сообщает корреспондент Fishnews, обновленный перечень продукции определен приказом министерства от 28 августа 2020 г. № 516. Документ вступил в силу с 8 октября.
Теперь в список вошла продукция группы 03 - в том числе живая, мороженая, охлажденная рыба, филе некоторых видов рыб, ракообразные, моллюски и т.д. Также в перечне остаются позиции 1604 - «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: рыба целиком или в кусках, но нефаршированная», 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные».
Предоставление поддержки предусматривается из федерального бюджета. Агентом правительства по предоставлению субсидий определен Российский экспортный центр (РЭЦ).
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