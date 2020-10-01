01 октября 2020 года

«Рыбную» часть списка для поддержки экспорта расширили

Минсельхоз обновил перечень продукции АПК, по которой можно воспользоваться субсидиями на сертификацию. При этом увеличилась «рыбная» часть списка.

Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, правительство РФ выпустило в декабре 2019 г. Утверждение списка товаров, на которые распространяется господдержка, закрепили за Минсельхозом России.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обновленный перечень продукции определен приказом министерства от 28 августа 2020 г. № 516. Документ вступил в силу с 8 октября.

Теперь в список вошла продукция группы 03 - в том числе живая, мороженая, охлажденная рыба, филе некоторых видов рыб, ракообразные, моллюски и т.д. Также в перечне остаются позиции 1604 - «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: рыба целиком или в кусках, но нефаршированная», 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные».

Предоставление поддержки предусматривается из федерального бюджета. Агентом правительства по предоставлению субсидий определен Российский экспортный центр (РЭЦ).

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