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Советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий КАРПУХИН

РРПК: Реализация наших предложений принесет бонусы государству

Русская рыбопромышленная компания настаивает, что изменения, которые она предложила, приедут к росту отдачи от рыбной промышленности. «Если говорить масштабами отрасли, я не вижу каких-либо минусов», - заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин.

Русская рыбопромышленная компания обжаловала в арбитражном суде Приморского края решение Ассоциации добытчиков минтая об исключении. «Коллеги, которые проголосовали за наше исключение, ссылались на норму устава (АДМ - прим. ред.). Якобы наши действия причиняют ущерб другим членам ассоциации. Но нашим действием было только направленное письмо в адрес главы правительства. Очевидно, что само по себе письмо причинить ущерб не может, - заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин в интервью «Коммерсанту». - Мы не орган исполнительной власти, не можем принимать никакие решения по изменению законодательства. Мы лишь изложили наше видение дальнейшей реформы. Поэтому ущерб — это такой, на наш взгляд, надуманный повод. Мы также готовим жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС)».

По его мнению, против предложенной РРПК реформы выступают компании, «которые не готовы к инвестициям в будущее». «Они привыкли эксплуатировать ресурс так, как они эксплуатировали его 20 лет, извлекая сиюминутную прибыль. А то, что предлагает РРПК, требует существенных инвестиций, это вызов. Это реализация крупных судостроительных проектов на территории России, это требует привлечения заемного капитала. Инвестиции в рыбной отрасли окупаются восемь-десять лет, это игра вдолгую. Не все инвесторы в рыбной отрасли готовы на вложения в такое отдаленное будущее», - заявил Савелий Карпухин.

В РРПК выразили уверенность, что предложенная реформа приведет к росту ВВП, прибыли в отрасли, а значит, к росту налоговой отдачи. Также компания заявляет о перспективах по увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест, сообщает корреспондент Fishnews.

«Если говорить масштабами отрасли, я не вижу каких-либо минусов. Если говорить про каких-то игроков, то, действительно, кто-то теряет, кто-то находит», - прокомментировал советник гендиректора РРПК.

Логика регулятора, по словам Савелия Карпухина, последние пять лет сводилась к формуле «квоты в обмен на инвестиции». «Если ты инвестируешь в российскую экономику, государство поддерживает тебя. Если нет, ты теряешь что-то. Но еще раз подчеркну. Мы не говорим, что компании обязательно должны лишаться каких-то квот. Мы предложили только направление. Вполне возможно, что регулятор создаст какой-то механизм и даст им еще себя проявить. Даже если они не захотят строить ничего, это не означает, что на горизонте до 2033 года они потеряют все квоты. Возможно, их доля размоется в пользу тех, кто решил инвестировать в отрасль», - подчеркнул представитель Русской рыбопромышленной компании.

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