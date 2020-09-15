15 сентября 2020 года

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по перераспределению квот.

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, сообщил Fishnews советник генерального директора РРПК по стратегическому развитию Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни одного предприятия группы РРПК, подчеркнул он.

«Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления права на промысел и налогового регулирования , - подчеркнул Савелий Карпухин. – Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в ассоциацию».

Собеседник Fishnews подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих предложений. «В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз планировали озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и средних предприятий, отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих прибрежное рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры по минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги решили нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно».

Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. «Мы считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит существенный ущерб холдингу», - подчеркнул Савелий Карпухин.

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации промысла минтая в Охотском море . «Сертификат выдается на группу лиц, в данном случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель РРПК. - В случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским советом может быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных членов, но ассоциации целиком.

Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки картельного сговора».

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