07 октября 2020 года

Живой краб востребован на азиатских рынках

Рыбаки Приморского края с начала года отправили на экспорт более 20 тыс. тонн живого краба. Основными покупателями стали ближайшие географические соседи – Республика Корея и Китай.

С начала года региональное управление Россельхознадзора оформило ветеринарные сопроводительные документы на экспорт 2044 партий живого краба разных видов (камчатский, синий, стригун-опилио и др.) общим весом 20199,7 тонны.

Главным импортером живого краба из Приморья является Республика Корея. По данным управления, южнокорейским покупателям направлено 350 партий общим весом 11975,1 тонны.

В Китай реализовано 7425,4 тонны краба, но гораздо более мелкими партиями – всего 1643 отправления. Экспортные поставки в Японию составили менее 800 тонн.

«Несмотря на сложности для промысловиков, связанные с последствиями распространения COVID-19, рынок живого краба показывает стабильность и даже небольшой рост», - сообщил Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он привел цифры прошлого года: за девять месяцев 2019 г. общий объем экспортных поставок живого краба из Приморья составил 19085 тонн. Из них в Республику Корея было отправлено 10770 тонн, в Китай - 7560 тонн, в Японию - 755 тонн.

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