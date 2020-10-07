07 октября 2020 года

РЖД стали возить больше тихоокеанской рыбы

ОАО «Российские железные дороги» увеличило объем перевозок рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока. За девять месяцев отправлено 372,2 тыс. тонн - на 2% больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Перевозка в рефсекциях и вагонах-термосах составила 137,1 тыс. тонн (+3%), в рефрижераторных контейнерах – 235 тыс. тонн (+1%). Только в августе с Дальнего Востока отправлено более 43,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД.

Основной объем продукции в сентябре был адресован грузополучателям Москвы (36,8 тыс. тонн), Новосибирска (8,2 тыс. тонн), Санкт-Петербурга (2 тыс. тонн).

С началом лососевой путины правление РЖД установило понижающие коэффициенты на перевозки грузов по стране на короткие расстояния и сообщило об особых условиях при перевозке товаров в рефконтейнерах в Китай.

Напомним, что в 2018 г. участники рынка указывали на тенденцию к росту доли автомобильного и морского транспорта и снижению железнодорожного в перевозках уловов из ДФО в другие регионы России.

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