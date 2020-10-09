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Погибших морских животных вынесло и на центральную набережную Петропавловска-Камчатского. Фото пресс-службы российского отделения Greenpeace

Специалисты выясняют причины «камчатского замора»

Росприроднадзор представил результаты анализа проб, взятых на Камчатке в районах массовой гибели морских животных. По ряду загрязняющих веществ выявлены существенные превышения ПДК, однако причина замора пока не выявлена, требуются дополнительные исследования.

Нужно больше анализов

Образцы были взяты на Халактырском пляже и в Авачинском заливе Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора. В проанализированных пробах замечено превышение по фосфат-иону в 10,8 раза, по железу общему – в 6,7 раза, по фенолу общему – в 2,9 раза.

Отмечено, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие, предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

«После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества», – сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сколько-либо значимых превышений вредных веществ не обнаружено.

Она добавила, что если бы в воде находилось большое количество нефтепродуктов, это было бы видно невооруженным взглядом. «Нефтепродукты в большой концентрации очень четко визуализируются, то есть люди, живущие на море, эту пленку сразу же заметили бы. Превышения по фенолам тоже, не думаю, что могли привести к таким массовым выбросам гидробионтов», – цитирует главу ведомства пресс-служба правительства Камчатки.

Научные сотрудники Дальневосточного федерального университета, работающие на камчатском побережье, также отмечают, что о причинах загрязнения говорить рано: нет исчерпывающих данных из лабораторий Владивостока и Москвы.

Для оценки ущерба нужно провести комплексную съемку, но пока мешает погода. 9 октября планируется обследовать побережье к северу от устья реки Налычева до мыса Шипунский.

«Морское кладбище» достигло столицы края

Территории полуострова продолжает осматривать экспедиция российского отделения Greenpeace. Экологи сообщили об обнаружении на центральной набережной Петропавловска-Камчатского трупов морских животных.

«Мы находимся в центре Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Здесь мы наблюдаем большое количество выброшенных на берег донных организмов: морских ежей, звезд и других. По словам ученых, это и есть последствие того токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки», – рассказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

На Халактырском пляже также продолжают находить мертвых животных. 8 октября экспедиция обнаружила на берегу погибших крабов, отметили в пресс-службе природоохранной организации.

WWF России обращает внимание, что шельф северной части Авачинского залива – один из самых биопродуктивных районов тихоокеанского побережья Камчатки.

«Гибель рыб уже была зафиксирована, однако о каких масштабах идет речь, пока неясно. Токсическое загрязнение также может подорвать кормовую базу, что повлияет на тех особей, которые могли избежать отравления. Если же масштаб загрязнения был достаточно велик, есть вероятность, что вредные вещества окажутся и в выловленной рыбе», – подчеркнули в пресс-службе фонда.

Напомним, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил установить причины загрязнения до конца недели.

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  • Погибших морских животных вынесло и на центральную набережную Петропавловска-Камчатского. Фото пресс-службы российского отделения Greenpeace
  • Погибших морских животных вынесло и на центральную набережную Петропавловска-Камчатского. Фото пресс-службы российского отделения Greenpeace
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