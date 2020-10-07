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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минприроды

Юрий Трутнев поставил задачи по ситуации на Камчатке

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил до конца недели выявить причины загрязнения моря у побережья Камчатки. Губернатор Владимир Солодов на брифинге назвал наиболее вероятной версию о техногенных токсинах.

Поручения полпреда

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на побережье Авачинского залива.

Он подчеркнул, что причины масштабного замора должны быть выявлены до конца недели, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Юрий Трутнев поручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой выехать на место и лично возглавить работы по выяснению причин гибели морских животных и причинения вреда здоровью людей. «Координировать работу будет Росприроднадзор, потому что это профильное ведомство», - заметил вице-премьер - полпред.

Он поставил задачу заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Роспотребнадзору, Российской академии наук, научно-исследовательским институтам - оказать Росприроднадзору содействие. Также Юрий Трутнев поручил информировать общественность о выявлении причин экологической ситуации в крае.

«Исследование воды будет вестись несколькими научными институтами, это уже некоторая гарантия объективности. Те материалы, которые мы получим, мы обсудим на следующем совещании. Если нужно будет принять меры административного характера, то мы их примем публично», - обещал заместитель председателя правительства.

Ждут анализа на токсины

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 6 октября провел брифинг. Глава региона заявил журналистам: наиболее вероятная причина загрязнения – техногенные токсины. При этом он уточнил, что окончательную версию источника заражения должны назвать ученые.

«Когда экспедиция Кроноцкого заповедника исследовала акваторию к югу от выхода из Авачинской бухты, на глубине 5-10 метров было обнаружено большое залегание погибших водных биоресурсов. Это нетипичная ситуация. Специалисты считают, что загрязнение шло по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально мы не видим никаких искажений: нет масляных пятен, грязных берегов, ядовитого цвета воды», - обратил внимание губернатор. Он призвал жителей Камчатки проявить бдительность и не трогать погибших животных.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик в эфире ситуационного центра рассказала о результатах исследования проб.

«Мы закончили вирусологические исследования, осмотрели морскую воду на всю линейку вирусов и ничего не обнаружили. Мы закончили исследования проб, которые мы отбирали второго числа. Это песок, морская вода и донные отложения. В них не обнаружены соли тяжелых металлов. Это свинец, кадмий, никель, цинк, ртуть, мышьяк. Мы посмотрели на более сложную химию: на бензпирен, на нефтепродукты, индекс токсичности, хлориды и нитраты. Все эти пробы соответствуют гигиеническим нормативам», - отметила Яна Господарик.

По ее словам, радиологические показатели также в пределах допустимых значений. Самые сложные из всех исследований - токсикологические, такие анализы проводятся за пределами региона. Результатов пока нет.

О проблемах с уловами не сообщали

Заместитель министра рыбного хозяйства Камчатки Владимир Давыдов заявил, что ведомство находится в постоянном контакте с промышленниками полуострова.

«Никаких сведений от рыбаков, от капитанов судов не поступало о том, что они наблюдают какие-либо поведенческие или внешние изменения уловов. Все в порядке. Я сегодня разговаривал с предпринимателями. Также мы обсуждали этот вопрос с председателем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимиром Галицыным. Ситуация в Тихом океане не оказала никакого влияния на рыбный промысел», - сообщил замглавы краевого минрыбхоза.

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Fishnews

  • Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минприроды
  • Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Кадр видео YouTube
  • Руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна ГОСПОДАРИК. Кадр видео YouTube
  • Заместитель министра рыбного хозяйства Камчатки Владимир ДАВЫДОВ. Кадр видео YouTube
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