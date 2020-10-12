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Последствия загрязнения. Погибшие донные обитатели на песке Халактырского пляжа. Фото Сергея Коростелева, WWF России

Причиной камчатского ЧП могли стать «красные приливы»

Одной из наиболее вероятных причин массовой гибели морских обитателей на Камчатке называют токсичные водоросли. Об этом заявляют ученые, участвовавшие в исследованиях.

Группа сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) и Кроноцкого заповедника вернулась из научно-исследовательской экспедиции, изучавшей причины ЧП. Ученые обследовали акваторию Авачинского залива: собрали образцы грунта и бентоса, сделали заборы воды на разных глубинах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Об итогах экспедиции рассказал научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников. «Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, и часть проб, которые мы собрали, сразу же отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии», – цитирует Кирилла Винникова пресс-служба.

Участники экспедиции совершили четыре погружения на трех локациях, где наблюдали поведение донного сообщества. По оценкам специалистов наибольшему поражению оказались подвержены морские ежи. Возможно, именно они являются индикатором биогенного загрязнения, наблюдаемого на Камчатке.

«В истории было очень много так называемых «красных приливов», и все они имели разные масштабы: какие-то были локальными, какие-то – глобальными. Здесь мы ничего не можем предсказать и пока только наблюдаем за тем, что происходит, и пытаемся понять природу этого явления. Когда мы говорим о «красных приливах», то это каждый раз не одни и те же водоросли. Существует огромное количество микроводорослей, все они выделяют совершенно разные токсины, которые имеют совершенно разное воздействие на флору и фауну океана, и в том числе и на человека. Каждый раз мы что-то новое изучаем и что-то новое открываем. Возможно, в этот раз мы столкнулись с каким-то новым видом, который еще не знаем», – добавил Кирилл Винников.

Ранее схожее мнение высказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают «красные приливы», — сказал Алексей Озеров.

Напомним, в течение недели исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимаются специалисты Камчатгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, сотрудники НИИ из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Росприроднадзор предоставил расширенные результаты анализа проб воды, отобранных 3 октября Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора на Халактырском пляже и в Авачинском заливе. В воде нашли превышения фосфат-иона в 10,8 раза, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.

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