06 октября 2020 года

Причину камчатского замора выясняют в лабораториях

Пока причина массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива на Камчатке не установлена. WWF России предполагает, что произошло загрязнение высокотоксичным веществом. Рыбопромышленники собираются обсудить ситуацию на Общественном совете при Росрыболовстве.

Ясность внесет анализ проб

Ситуацию с массовой гибелью морских животных обсудили на совещаниях, которые провел министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«На данный момент предварительные результаты проб не показывают значительных превышений нормы. Пробы изучены на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов — и никаких превышений этих элементов не выявлено. Расширенный анализ завершится к 8 октября», - сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Заведующий отделом и лабораторией мониторинга Государственного океанографического института Александр Коршенко рассказал, что замор не объясняется ни превышением предельно допустимых концентраций фенола и углеводородов в Авачинском заливе в 2–4 раза (морские животные могут выживать вплоть до уровня 20–30 ПДК), ни гипотезой о резком выбросе полуорганических пестицидов, ни штормом.

«Оставшиеся гипотезы – выброс токсинов из-за цветения фитопланктона или утечки очень токсичных веществ антропогенного или природного происхождения – еще предстоит проверить. Возможно, ответ даст анализ придонных отложений и проб животных», - резюмировали в министерстве.

Экологи подозревают токсичное вещество

WWF России оценил ситуацию в бухтах Малая и Средняя Лагерные на побережье Авачинской бухты южнее Петропавловска-Камчатского. Снятые видео и фото контрастируют с видами чистого Халактырского пляжа, появившимися накануне, обратили внимание экологи. Это не удивительно, так как на песчаном дне возле Халактырского пляжа нет такого количества растительности и морских обитателей, отметили эксперты фонда. По их словам, вероятная причина - загрязнение высокотоксичными веществами.

«На фото присутствуют красные водоросли. Они обитают на большой глубине (от 15 метров), и шторма им не страшны. Оказаться на берегу они могут только в крайне редком случае и уж точно не в таких количествах. Лично мне никогда не доводилось видеть их на берегу, – констатировал доктор биологических наук, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев. – Это же можно сказать и о брюхоногих моллюсках, раковины которых обычно на берег выносит уже пустыми. Здесь же мы видим раковину с погибшим моллюском внутри».

«Такой ущерб вряд ли может быть результатом шторма или загрязнения акватории нефтепродуктами. Это с большой вероятностью высокотоксическое загрязнение веществом с высокой растворимостью, т.к. оказались пораженными и донные организмы. Об этом свидетельствуют и последствия, которые ощутили на себе серфингисты», - отметил директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Судя по тому, что на берег в больших количествах выносит донные виды животных и растений, можно сделать предварительный вывод о том, что загрязнен не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся ее толща, считает эколог. Он подчеркнул: говорить о последствиях, равно как и судить о масштабах загрязнения можно будет только после получения результатов экспертизы образцов воды и погибших морских животных.

Загадочные пятна

В экспедицию отправилась и российская команда Greenpeace. Активисты успели осмотреть бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную и другие.

Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения. Одно из них движется на юг полуострова, в сторону Южно-Камчатского заказника, сообщает пресс-служба организации.

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Рыбаки обеспокоены

Губернатор Владимир Солодов сообщил журналистам, что нанесенный экологии ущерб оценит Камчатский филиал ВНИРО. Кроме того, по словам главы региона, 6 октября специальная комиссия обследует территории военных полигонов вблизи Петропавловска-Камчатского, чтобы исключить факты утечки ядохимикатов.

Для своевременного реагирования на экологическую обстановку на Тихом океане начала работу круглосуточная горячая линия. В случае ухудшения здоровья либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей всех жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону +7 962 216 37 52.

«За прошедшие сутки к нам поступило 12 звонков. Большая часть обращений касалась состояния здоровья жителей Камчатского края. У них наблюдалось першение в горле, покраснение глаз и кашель. Часть обращений поступила от рыбаков: они беспокоились о качестве выловленной рыбы. Хотим отметить, что рыбу можно сдать для проведения анализов в Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию. Анализы будут проведены бесплатно», - заверила заместитель министра природных ресурсов и экологии края Анна Сушенцова.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что отраслевое сообщество ждет объективных и достоверных результатов исследований проб грунта и воды.

«Две федеральных службы – Росприроднадзор и Россельхознадзор - осуществляют мониторинг эпизоотической и экологической безопасности районов промысла. На официальных сайтах этих ведомств размещены данные о выполненных в рамках госзадания исследований проб воды в Петропавловско-Командорской подзоне. Мы заинтересованы в том, чтобы в сжатые сроки, но без ущерба для качества и объективности лабораторных испытаний, результаты таких испытаний были размещены для всеобщего сведения», - цитирует главу отраслевого объединения пресс-служба ВАРПЭ.

Герман Зверев добавил, что анализом ситуации займется Общественный совет при Росрыболовстве. «Мы планируем провести внеочередное заседание, чтобы получить информацию от Росрыболовства относительно того, каковы предварительные результаты дела, возбужденного теруправлением агентства», - сообщил президент ассоциации.

Он отметил, что стоит рассмотреть целесообразность мониторинга продукции из добытых в этом районе уловов. «Мы должны устранить малейшие сомнения в безопасности рыбопродукции, если необходим специальный мониторинг — значит нужно его ввести», - считает Герман Зверев.

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