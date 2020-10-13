13 октября 2020 года

СРПС: Рыбаки опасаются выбирать «прибрежку»

Если не уточнить требования законодательства по производству продукции при прибрежном рыболовстве, то в следующем году неосвоенными останутся 28 тыс. тонн трески и 8 тыс. тонн пикши, предостерегают в Союзе рыбопромышленников Севера.

Напомним, что «прибрежка» на Северном бассейне вновь столкнулась с проблемами. Пограничное управление заявило, что действующее законодательство не предусматривает возможность выпускать продукцию на судах при прибрежном рыболовстве.

21 сентября завершился прием заявок от предприятий, которые рассчитывают работать в 2021 г. в режиме прибрежного рыболовства. В Союзе рыбопромышленников Севера Fishnews заявили, что количество таких обращений снизилось: в 2020 г. на «прибрежку» заявилось 34 участника, на 2021 г. – 29. Заявки на работу и в режиме промышленного, и в режиме прибрежного рыболовства на текущий год подали пять компаний, на 2021 г. – три. По объемам прибрежного вылова на нынешний год было подано заявлений на 41 тыс. тонн трески и на 11 тыс. тонн пикши, на 2021г. – 28 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно, сообщили в пресс-службе объединения.

«При нынешнем состоянии дел, вероятно, многие компании учли риски, которые могут быть, и сделали акцент на промышленное рыболовство, - заявил генеральный директор СРПС Константин Древетняк. - По итоговым цифрам видно, что рыбаки перестраховываются, скорее не очень верят, что вопрос будет урегулирован до начала нового промыслового сезона».

В союзе отметили, что направляли инициативы по изменению законодательства профильным инстанциям - в том числе главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и в парламент.

«Самое негативное, что если вопрос не будет решен, то эти 28 тыс. тонн трески и 8 тыс. тонн пикши просто зависнут, их нельзя будет реализовывать», - подчеркнул Константин Древетняк.

В объединении отмечают, что прежде всего пострадает некрупный бизнес. «Надбавку к квоте в 20% ввели для того, чтобы наполнить берег рыбой: т.е. сюда рыбаки будут привозить, сдавать на заводы или напрямую потребителю. И эта прибавка в 20% для предприятий с небольшой квотой, а таких немало, была очень хорошим стимулом. И если прибрежники будут наказываться согласно заявлениям погрануправления, они просто не смогут выходить в море и реализовывать выделенную им квоту», - обратил внимание гендиректор СРПС.

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