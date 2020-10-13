Новости
Рыбаки Севера опасаются выбирать «прибрежку»

СРПС: Рыбаки опасаются выбирать «прибрежку»

Если не уточнить требования законодательства по производству продукции при прибрежном рыболовстве, то в следующем году неосвоенными останутся 28 тыс. тонн трески и 8 тыс. тонн пикши, предостерегают в Союзе рыбопромышленников Севера.

Напомним, что «прибрежка» на Северном бассейне вновь столкнулась с проблемами. Пограничное управление заявило, что действующее законодательство не предусматривает возможность выпускать продукцию на судах при прибрежном рыболовстве.

21 сентября завершился прием заявок от предприятий, которые рассчитывают работать в 2021 г. в режиме прибрежного рыболовства. В Союзе рыбопромышленников Севера Fishnews заявили, что количество таких обращений снизилось: в 2020 г. на «прибрежку» заявилось 34 участника, на 2021 г. – 29. Заявки на работу и в режиме промышленного, и в режиме прибрежного рыболовства на текущий год подали пять компаний, на 2021 г. – три. По объемам прибрежного вылова на нынешний год было подано заявлений на 41 тыс. тонн трески и на 11 тыс. тонн пикши, на 2021г. – 28 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно, сообщили в пресс-службе объединения.

«При нынешнем состоянии дел, вероятно, многие компании учли риски, которые могут быть, и сделали акцент на промышленное рыболовство, - заявил генеральный директор СРПС Константин Древетняк. - По итоговым цифрам видно, что рыбаки перестраховываются, скорее не очень верят, что вопрос будет урегулирован до начала нового промыслового сезона».

В союзе отметили, что направляли инициативы по изменению законодательства профильным инстанциям - в том числе главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и в парламент.

«Самое негативное, что если вопрос не будет решен, то эти 28 тыс. тонн трески и 8 тыс. тонн пикши просто зависнут, их нельзя будет реализовывать», - подчеркнул Константин Древетняк.

В объединении отмечают, что прежде всего пострадает некрупный бизнес. «Надбавку к квоте в 20% ввели для того, чтобы наполнить берег рыбой: т.е. сюда рыбаки будут привозить, сдавать на заводы или напрямую потребителю. И эта прибавка в 20% для предприятий с небольшой квотой, а таких немало, была очень хорошим стимулом. И если прибрежники будут наказываться согласно заявлениям погрануправления, они просто не смогут выходить в море и реализовывать выделенную им квоту», - обратил внимание гендиректор СРПС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота

Николай НАЗАРЕНКО

Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Работаем над мерами поддержки рыбаков

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Инвестиции вопреки

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

Добытчики краба обеспечили верфи работой

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.