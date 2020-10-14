14 октября 2020 года

Сергей Рябченко: Активно подключаемся к глобальным вопросам

Роль рыбохозяйственные ассоциации в нынешних условиях работы отрасли будет только расти. Главная задача - обеспечить стабильные условия для рыбаков, уверен президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края в октябре отмечает десять лет со дня образования. У отраслевого объединения – серьезный охват, а с учетом тех вызовов, с которыми сталкивается бизнес, – большой фронт работы.

«В 2010 году только Хабаровский край не имел никаких общественных организаций рыбаков, в то время как такие ассоциации уже работали в Приморье, на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области. И мы понимали, что нужно создать объединение, которое бы выносило важные для рыбаков вопросы на региональный и федеральный уровни, - вспоминает президент АПРОХК Сергей Рябченко. - Поэтому выступили с такой инициативой, и появилась Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Начинали с семи предприятий, сейчас их уже 49. География предприятий охватывает практически весь регион».

В условиях постоянно меняющегося законодательства отрасли объединение особое внимание уделяет мониторингу правовой базы.

«Такие изменения порой идут настоящей лавиной. И на мой взгляд, такая чехарда в законодательстве приводит к ослаблению инвестиционной активности предприятий, - уверен руководитель объединения. - Если в 80-е годы правила рыболовства в Дальневосточном бассейне были тоненькой книжечкой в 10 или 15 листов, то сегодня мы видим целый трактат: что можно и что нельзя. Постоянно меняем формулировки, согласовываем их с пограничниками, переставляем запятые... Смысл этого мне абсолютно непонятен».

Неправильно при изменении законодательства лоббировать и интересы отдельного юридического лица или группы лиц – продвигая перераспределение квот, участков через аукционы, убеждены в АПРОХК.

«Поэтому работа отраслевых объединений очень важна. У нас в руках серьезные способы решения важных вопросов, надо только правильно этими инструментами воспользоваться, своевременно определять негативные моменты», - подчеркнул Сергей Рябченко.

В день регистрации ассоциации – 15 октября – объединение проведет собрание и наметит планы на 2021 г.

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