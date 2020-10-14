Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края в октябре отмечает десять лет со дня образования. У отраслевого объединения – серьезный охват, а с учетом тех вызовов, с которыми сталкивается бизнес, – большой фронт работы. Какие вопросы сейчас важны для рыбаков региона, в интервью Fishnews рассказал президент АПРОХК Сергей Рябченко .

– Сергей Михайлович, поздравляем ассоциацию с юбилеем! За 10 лет немало изменений произошло в рыбной отрасли страны и, наверное, немало событий было в жизни вашего объединения. А как появилась идея его создать?

– В 2010 году только Хабаровский край не имел никаких общественных организаций рыбаков, в то время как такие ассоциации уже работали в Приморье, на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области. И мы понимали, что нужно создать объединение, которое бы выносило важные для рыбаков вопросы на региональный и федеральный уровни. Поэтому мы выступили с такой инициативой, и появилась Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Начинали с семи предприятий, сейчас их уже 49. География предприятий охватывает практически весь регион.

– Мне кажется, законодательство в отрасли настолько часто меняется, что без специалистов, которые на постоянной основе отслеживают все эти изменения, анализируют их и отстаивают интересы предприятий, бизнесу просто не обойтись. Как такая ситуация соотносится с ролью отраслевых объединений?

– Ответственность, которую несут в связи с этим рыбохозяйственные ассоциации, огромна. Мой помощник – Вера Владимировна Гуль – начинает рабочий день с мониторинга новинок правовой базы.

Такие изменения порой идут настоящей лавиной. И на мой взгляд, такая чехарда в законодательстве приводит к ослаблению инвестиционной активности предприятий. Так, в правилах рыболовства по Сахалинскому заливу во внутренних морских водах теперь предусмотрено, что при установке орудий лова нужно отступать не 1 км, а 2 км от устьев рек. С такой инициативой выступила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Генпрокуратура ее поддержала. Хотя мониторинг показывает, что там было все в порядке с заполнением нерестилищ и даже два года наблюдалось перезаполнение.

Одно из наших предприятий вложило около 200 млн в строительство холодильника и берегового цеха на реке Лонгари, на отдаленной территории. Однако из-за нового требования пользователь должен будет сократить количество орудий лова, а значит, созданные мощности будут недозагружены. О каких инвестициях в таких условиях может идти речь?

Если в 80-е годы правила рыболовства в Дальневосточном бассейне были тоненькой книжечкой в 10 или 15 листов, то сегодня мы видим целый трактат: что можно и что нельзя. Постоянно меняем формулировки, согласовываем их с пограничниками, переставляем запятые... Смысл этого мне абсолютно непонятен.

Неправильно при изменении законодательства лоббировать и интересы отдельного юридического лица или группы лиц – продвигая перераспределение квот, участков через аукционы.

Поэтому работа отраслевых объединений очень важна. У нас в руках серьезные способы решения важных вопросов, надо только правильно этими инструментами воспользоваться, своевременно определять негативные моменты.

– Над какими задачами ассоциация работала в последнее время? Вопросов хватает...

– Мы активно подключились к решению глобальных проблем, актуальных не только для региона, а для всего рыбохозяйственного комплекса страны – это вызовы со стороны ФАС, Русской рыбопромышленной компании (РРПК), выступивших за ревизию исторического принципа, перераспределение квот на вылов.

Ассоциация добивалась и пересмотра законопроекта Минсельхоза по аукционам на рыболовные участки – мы вели эту работу совместно с коллегами из других дальневосточных объединений.

В этом году потребовалось поддерживать предприятия в решении вопросов, связанных с пандемией, – с проведением тестирования на коронавирус, поиском помещений для обсервации. Обратились по поводу того, чтобы рыбакам были компенсированы расходы на обсервацию и тестирование на COVID.

Как и все дальневосточные ассоциации, участвовали в выводе маломерного флота, то есть судов длиной менее 12 метров, из-под требований Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Работа требует не только подготовки писем и обращений: постоянно необходимо встречаться с руководством Росрыболовства, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Нас приглашают и на встречи с главой Хабаровского края, где мы также высказываем свою позицию.

– При этом есть вопросы, которые важны для рыбохозяйственного комплекса всего Дальнего Востока, и здесь ассоциации разных регионов выступают сообща. Как налажено взаимодействие с другими отраслевыми объединениями?

– Я всегда был убежден, что Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края должна работать в тесном контакте с дальневосточными коллегами.

С удовольствием взаимодействуем с Георгием Геннадьевичем Мартыновым, президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Я сам родился в Приморском крае, там же работал – в «Приморрыбпроме», ТУРНИФе, в Дальрыбе. Мне очень дорог Владивосток и этот регион.

Давнее сотрудничество у нас с руководителем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимиром Михайловичем Галицыным. Работаем и с главой Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максимом Георгиевичем Козловым.

Стоит отметить очень хороший опыт коллег с Сахалина и Приморья по проведению пресс-конференций, на которых освещаются вопросы рыбохозяйственного комплекса. Это позволяет показать, насколько ассоциации открыты, осветить с помощью СМИ актуальную для отрасли проблематику, чтобы люди могли сделать свои выводы. Мы также в феврале организовали пресс-конференцию.

Теперь на площадке Fishnews Online появился Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Он открывает новые возможности для обмена мнениями и выработки общей позиции. Так, совместно мы выявили проблемные места в законопроекте об электронных торгах: Владимир Михайлович увидел опасную для действующих пользователей рыболовных участков формулировку, наша ассоциация обратила внимание на то, что не учтена организация любительского рыболовства и ошибочно дана ссылка на статью 62 федерального закона о рыболовстве. Такая коллективная работа приносит особый результат, этот опыт нужно развивать.

У нас также есть соглашение о совместной деятельности с Союзом рыболовецких кооперативов – колхозов Хабаровского края, Росрыбколхозсоюзом.

– Особое значение для общественных объединений имеет возможность заявлять о своей позиции в рамках компетентных комиссий, рабочих групп, советов. На каких площадках работает АПРОХК?

– Я вхожу в состав Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, в Общественный совет при краевом министерстве сельского хозяйства, Общественного совета при Амурское бассейновой природоохранной прокуратуре. Недавно приглашен в Общественный совет при территориальном управлении Россельхознадзора.

Работаем в составе комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, в Дальневосточном научно-промысловом совете, входим в комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных участков. Наша ассоциация является членом ВАРПЭ.

Рассчитываю, что удастся возродить деятельность краевого рыбохозяйственного совета. Уже два года он не функционирует, хотя это хорошая площадка для диалога между бизнесом, органами государственной власти региона и обществом. Работа региональных рыбохозяйственных советов предусмотрена в федеральном законе о рыболовстве.

– Как ассоциация взаимодействует с отраслевой наукой?

– С учеными у нас самые доброжелательные взаимоотношения, потому что мы понимаем, что без науки мы никуда: не будет прогнозов – не будет и объемов, которые рыбаки могут осваивать. Всегда готовы помочь отраслевому институту, один из примеров такого сотрудничества – по Сахалинскому заливу, когда на отдаленные участки нужно было поставить видеооборудование, завезти сотрудников, обеспечить их питанием.

Надо сказать, что наука работает объективно, быстро готовит корректировки разрешенных для освоения объемов. В этом году как никогда ситуация потребовала проводить много корректировок по объемам добычи лососей в северных районах края, и все материалы ученые разрабатывали оперативно.

– Конечно, говоря с руководителем рыбохозяйственной ассоциации Хабаровского края, нельзя обойти вниманием тему Амура. Все говорят, что ситуация на реке непростая, следить за порядком сложно: пространства большие, с глухими местами, но рыба – ценнейший ресурс, ее нужно охранять. В чем вы видите решение проблем Амура?

– Очень много обсуждалась ситуация с лжеаборигенами. Надеюсь, все-таки изменения федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» сработают. И будет понятно, кто действительно относится к КМНС, а кто причисляет себя к коренным народам, чтобы злоупотреблять их законными преференциями.

Подчеркну, что рыбопромышленники ни в коем случае не против защиты прав коренных малочисленных народов. У нас заключено соглашение с Ассоциацией КМНС Хабаровского края. Бывает несовпадение взглядов по некоторым вопросам. Тем не менее работа ведется и будет продолжена.

Возникают разногласия между предприятиями, которые работают в нижней части реки, и теми, что осуществляют промысел в верховьях. Если бы мы сумели выступить с консолидированной позицией, не было бы таких жестких ограничений, как в этом году. Однако я считаю, что можно добиться общей позиции, и ставлю это для себя важнейшей задачей.

Убежден, что основная проблема Амура – это браконьерство. С каждым годом оно усиливается. Можно отметить такую закономерность: чем меньше выделяется объемов для промышленного рыболовства, тем выше браконьерский пресс на водные биоресурсы.

В этом году на Амуре установлен запрет на использование плавных сетей. Но уже не секрет, что даже в период действия этих ограничений выше Ульчского района целые браконьерские «города».

Так что нелегальный лов – это основной бич, особенно на нерестилищах. Мы предлагаем, чтобы часть функций по защите водных биоресурсов была передана на региональный уровень, можно сделать перекрестные полномочия с инспекторами лесной охраны. Потому что сейчас, к сожалению, численный состав рыбоохраны очень мал, привлекаются сотрудники из других субъектов Федерации, но этого недостаточно.

Я считаю, что нужно привлекать к защите рыбных ресурсов общественность, региональные службы. Прежде всего речь идет о работе на нерестилищах. Иначе получается, что устанавливаются пропускные периоды, предприятия пропускают рыбу на нерестилища, предприятия недолавливают, а скат малька не обеспечивается.

Браконьерство – это очень большая проблема. Все остальное решаемо, количество орудий лова, места их постановки, закрытие или открытие промысла – со всем этим можно определиться в рамках комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Об этом говорит ситуация с летними лососями на Амуре: наука отмечает, что при нормальном регулировании промысла восстановление их популяции вполне возможно.

– Десятилетняя веха дает возможности не только подвести итоги, но и определиться с перспективами. Какие направления ассоциация считает для себя ключевыми на предстоящий период?

– Главным для себя я считаю обеспечение устойчивой работы предприятий. В день регистрации ассоциации – 15 октября – собираемся провести собрание и наметить планы на 2021 год.

Для нас важны стабильность законодательства, правил рыболовства. Важной задачей, к выполнению которой нужно стремиться, вижу и исключение конфликта интересов в крае – на Амуре, в Охотском районе. Нужно правильно там выстроить стратегию.

В целом я неустанно говорю: нам необходима стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края. Хотя бы до 2025-2030 годов. У нас такого документа нет. Отраслевые объединения готовы участвовать в его подготовке. Говорят, что стратегия – это только бумага, но на самом деле она определяет цели и инструменты, с помощью которых их можно достичь. Иначе наша работа носит разнонаправленный характер. В таком случае нам не решить задач, которые стоят перед рыбохозяйственным комплексом с точки зрения повышения его инвестиционной привлекательности, борьбы с браконьерством, создания условий для привлечения кадров. Стратегия необходима.

ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края была зарегистрирована 15 октября 2010 года. Объединяет рыбаков Охотского, Тугуро-Чумиканского, Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Амурского, Комсомольского, Нанайского районов. Есть у АПРОХК планы и по привлечению новых членов. С 2018 года президентом ассоциации является Сергей Михайлович Рябченко. Глава объединения работает в составе Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2020 г.